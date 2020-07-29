Ученые "разбудили" пролежавших на дне океана 100 млн лет микробов

Международная команда ученых, состоящая из японских и американских специалистов, "разбудила" микробов, которые примерно 100 миллионов лет пролежали в донных отложениях Тихого океана. Микроорганизмы были обнаружены на глубине почти шести тысяч метров ниже уровня моря, пишет Science Alert.



Микробы все это время выживали с помощью небольшого количества кислорода. Когда же исследователи поместили их в питательную среду, то они начали размножаться.



Работы велись в южной части Тихого океана. Чтобы "добыть" организмы, ученым пришлось пробурить стометровые скважины. В итоге микробы были найдены на глубине 5,7 тысяч метров ниже уровня моря.



Изначально в отложениях находилось только по тысяче живых клеток на кубический сантиметр, когда же были добавлены питательные вещества, то микроорганизмы размножились до миллиона клеток на кубический сантиметр.



"Это открытие демонстрирует выносливость микроорганизмов: если они смогли так долго существовать в столь тяжелых условиях на Земле, то вполне могут приспособиться и к среде других планет и небесных тел Солнечной системы", - отметили специалисты.

