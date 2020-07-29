ВНО по химии провалили более 10% абитуриентов

Внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии сдали 94,4% абитуриентов, а по химии – 89,8% абитуриентов. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).



"Состоялось третье заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Было определено пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов географии - 24 тестовых балла, по химии - 13", - говорится в сообщении.



Отмечается, что от общего количества абитуриентов, принимавших участие в тестировании по каждому из данных предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели по географии 94,4% абитуриентов, а по химии – 89,8% абитуриентов.

