Разумков назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях. При этом он отметил, что проведение выборов в ОРДЛО нельзя делать для политического пиара.



Об этом сообщает пресс-служба ВР.



"Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности - это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов", - отметил Разумков.



Он также добавил, что выборы не должны проходить, если жизнь или здоровье людей подвергается опасности.

