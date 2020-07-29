"Полтавский террорист" может быть уже мертвым - Геращенко

Полиция продолжает поиски мужчины, который на прошлой неделе захватил в заложники полицейского в Полтаве. Вместе с тем не исключено, что мужчина мог покончить с собой. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"Одна из версий - что этот человек, возможно, уже есть и неживой, потому что, по данным полиции и по показаниям полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - сказал Геращенко.

В то же время заместитель главы МВД отметил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, этот человек живой, или нет, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", - добавил Геращенко.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Известно, что по состоянию на вторник правоохранители продолжали розыск в Миргородском районе Полтавской области "полтавского террориста", который захватил сотрудника уголовного розыска полиции региона. К поискам были привлечены более 500 человек.