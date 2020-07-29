На Марсе впервые обнаружили следы озона

На Марсе впервые в истории обнаружили следы озона и диоксида углерода. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства.



Новые газовые сигнатуры на Марсе заметил Космический газовый орбитальный аппарат ESA.



На планете были обнаружены следы озона и диоксида углерода, которые ранее никогда там не находили.



Специалисты ESA отмечают, что новые данные о марсианской атмосфере помогут узнать, есть ли на планете метан. Этот газ напрямую связан с геологической лии биологической активностью на планете.



Метан разрушается спустя примерно 400 лет. Его обнаружение на других планетах свидетельствуют о его относительно недавнем выделении.

