В Боснии от коронавируса скончался министр

В Боснии и Герцеговине от коронавируса умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Faktor.



Отмечается, что 53-летний Букваревич был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 22 июля в клинику в Сараево в тяжелом состоянии.



Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, но сегодня оно резко ухудшилось.

