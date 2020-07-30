У беременных выробатываются более устойчивые антитела к COVID-19 - ученые

У женщин, переболевших COVID-19 во время беременности, выробатывается более стойкий иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли ученые из Филадельфии, передает УНН со ссылкой на NY Times.



В ходе исследования специалисты проверили около 1300 женщин на антитела к COVID-19 после рождения ребенка.



"6,2% женщин выработали антитела против коронавируса. Это примерно в четыре раза выше, чем зарегистрированный уровень заражения в Филадельфии, который составляет примерно 1,4 процента", - пояснили эксперты, отметив, что у беременных выработался более стойкий иммунитет к болезни.



Ученые также исследовали возможную взаимосвязь иммунитета к COVID-19 с расовыми и этническими группами. Так, например, лучше всего иммунитет к COVID-19 формируется у испаноговорящих женщин (10,4%). У темнокожих этот показатель составил 9,7%, у белых - 2%, у азиатских - 0,9%.



Специалисты наблюдали за пациентками роддомов с апреля по июнь.



Как сообщал УНН, беременным специалисты советуют проходить ИФА-тестирования (выявление антител) на "ковид" регулярно.



Такой тест может показать, болеет ли человек коронавирусом в данный момент, а также - переболел ли раньше.

