Кремль отреагировал на задержание россиян в Минске

Российская сторона пока не владеет полной информацией о задержании граждан страны в Беларуси. Так в четверг, 30 июля, прокомментировал вчерашние задержания под Минском пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", - сказал Песков.



По его словам, в Кремле рассчитывают на соблюдение всех прав задержанных россиян. "Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сказал он.



При этом Песков назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Минске и выборами президента Беларуси.



На данный момент контакты президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко не планируются.



"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что этих каналов будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.

