Большой аграрный обвал

Для великой аграрной державы настали тяжелые времена. Не понимаю, почему никто не замечает проблем в АПК. Хотя они налицо. За первое полугодие объемы производства сельхозпродукции сократились на 18,7%. Экспорт зерновых из портов в июне снизился практически в два раза. Зато импорт агропродукции в первом полугодии, несмотря на коронавирусные ограничения, увеличился более чем на 12%. Статистика крайне тревожная.



Объем перевозок зерновых и продуктов перемола железнодорожным транспортом в июне упал ниже 1 млн. т, что является самым низким показателем за 2019/20 МГ и на 48,9% ниже значений июня 2019 г. По прогнозу в новом сезоне экспорт украинской пшеницы снизится на 16%, а ячменя – на 29%.



Будет много цифр, но без них никуда. Как сообщила пресс-служба Государственной службы статистики, по итогам января-июня объемы производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий Украины сократились на 18,7% в сравнении с уровнем аналогичного периода годом ранее. Причем сокращение агропроизводства в сельхозпредприятиях просто убойное – на 26,7%. А в личных подсобных хозяйствах населения лишь на 8,4% (коронавирус поработал).



Дальше Госстат продолжает шокировать: производство продукции растениеводства за шесть месяцев сократилось на 47,8%, животноводства – на 2,2%. Что случилось с овощами, не понятно, неужели их вирус скосил? Характерно, что за аналогичный период прошлого года в Украине был зафиксирован рост растениеводства на 5,8%



Понятно, что раз своих овощей не хватает, приходится закупать чужие. По данным все той же Госслужбы статистики, в январе-июне 2020 г. в Украину было ввезено агропродукции на $3,2 млрд., что на $0,4 млрд. или на 12,3% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Турецкие помидоры и баклажаны, китайский чеснок и польские яблоки стали привычным лакомством на столе граждан великой аграрной страны.



Основными поставщиками импорта традиционно стали государства Европейского Союза, на которые приходится около половины импортных поставок (на $1,594 млрд.). Беспошлинная система в рамках Соглашения об ассоциации действует! Значительно меньшие объемы импорта из других регионов мира: Азии – на $610 млн. (19%), Латинской Америки – на $252 млн. (8%) и Африканского континента – на $163 млн. (5%).



В целом потенциал ранних зерновых в 2020/21 МГ будет ниже показателя завершившегося сезона 2019/20. Так, объем производства всех зерновых оценивается в 71,5 млн. тонн, что на 5% ниже, чем в прошлом году (75,1 млн. тонн). Урожай пшеницы может составить 25,3 млн. тонн (на 11% ниже показателя сезона-2019/20 – 28,3 млн. тонн)

Оптимисты утешают: не надо паники. Просто в этом году из-за погодных условий задержались сроки сбора урожая зерновых – по состоянию на 1 июля существенно уступали прошлогодним. Конкретно на 1 июля 2020 г. убрали зерновые и зернобобовые культуры на 384,8 тыс. га, что на 72,3% меньше, чем в прошлом году

Ладно, спишем это все на пандемию, которая фактически не закончилась, но уже перестала существовать в наших мозгах. Угрозы, будем считать, нет. Но и позитивных новостей тоже нет. По прогнозам экспертов «АПК-Информ», в новом сезоне экспорт украинской пшеницы снизится на 16%, а ячменя – на 29%.В целом потенциал ранних зерновых в 2020/21 МГ будет ниже показателя завершившегося сезона 2019/20. Так, объем производства всех зерновых оценивается в 71,5 млн. тонн, что на 5% ниже, чем в прошлом году (75,1 млн. тонн). Урожай пшеницы может составить 25,3 млн. тонн (на 11% ниже показателя сезона-2019/20 – 28,3 млн. тонн), а валовой сбор ячменя оценивается в 7,5 млн. тонн, что на 16% меньше показателя предыдущего МГ.По словам аналитика ИА «АПК-Информ» Виктории Рожко, снижение производства зерновых связано с сокращением посевных площадей под ними. Кроме того, нестабильные погодные условия привели к снижению урожайности культур и потере большей части посевов озимых в южных областях.На фоне неутешительных прогнозов фиксируются еще более неутешительные данные снижения экспортной активности. Похоже, проблема не только в том, чтобы вырастить и собрать урожай, а еще и продать его на мировом рынке не в убыток себе. Но продавать почему-то не спешат.По данным зерновых ассоциаций, за первые 17 дней июля 2020 года экспорт зерновых составил всего 719 тыс. тонн. Это крайне низкий показатель, который непонятно с чем можно сравнивать. Давно такого не было. Списывать шокирующие цифры на ошибки статистики не приходится: дополнительным подтверждением корректности показателей являются отчеты железнодорожников.Объем перевозок зерновых и продуктов перемола железнодорожным транспортом в июне упал ниже 1 млн. тонн, что является самым низким показателем за 2019/20 МГ и на 48,9% ниже значений июня 2019 года. В июле низкие показатели перевозок зерновых грузов по железной дороге сохранились.Снижение грузопотока зерновых связывают с другой бедой – в июне зафиксировано существенное снижение экспортной активности на украинском зерновом рынке: перевалка в портах снизилась до 1,4 млн. тонн, что является самым низким значением для июня за последние годы.Попробуйте догадаться, почему меньше перевозят зерна по железной дороге и переваливают в портах? Ответ напрашивается сам – упали его продажи за границу. Действительно, экспорт зерновых из портов Украины в июне снизился практически в два раза.Согласно данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 30 июня морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,95 млн. тонн основных зерновых культур, что на 47% уступает показателю предыдущего месяца (3,68 млн. тонн с учетом актуализации данных).Наибольшее сокращение фиксируется в отгрузках пшеницы – в 5 раз, до 214 тыс. тонн. Экспорт кукурузы по итогам прошлого месяца снизился на 37% и составил 1,54 млн. тонн. А вот объемы реализации ячменя на внешние рынки в отчетный период портами Украины увеличились на 38% и составили 193 тыс. тонн. Но в общей массе зерновых процент украинского ячменя крайне низкий.Оптимисты утешают: не надо паники. Просто в этом году из-за погодных условий задержались сроки сбора урожая зерновых – по состоянию на 1 июля существенно уступали прошлогодним. Конкретно на 1 июля 2020 г. убрали зерновые и зернобобовые культуры на 384,8 тыс. га, что на 72,3% меньше, чем в прошлом году. Валовой сбор зерновых и бобовых к отчетной дате зафиксирован на уровне 1,183 млн. тонн при урожайности 30,7 центнера с га (-10,5% к показателю 2019 года).Еще наверстаем упущенное. Вопрос в том, какими будут цены на зерно. Наши информационные агентства с большой радостью сообщили, что 21 июля на тендере Государственного агентства Египта по закупкам продовольствия (GASC) была удачно продана украинская пшеница – 115 тыс. тонн. По цене $224,48 и $227,28 за тонну с учетом фрахта. Это даже на несколько долларов выше, чем в прошлом году.В целом проблем со сбытом у нас быть не должно: Украина и Россия суммарно обеспечивают в среднем 23% мирового экспорта зерновых культур. И есть как минимум три страны, в импорте которых суммарная доля украинской и российской пшеницы является максимальной. Это, по данным «АПК-Информ», Египет (73% всего зернового импорта страны), Турция (86%) и Бангладеш (66%). Куда они от нас денутся?Тем не менее, обвальное падение всех показателей сельхозсектора необходимо срочно проанализировать и принять какие-нибудь правильные меры. Правда, пока заниматься этим некому.Президент Владимир Зеленский пообещал аграриям восстановить непонятно зачем ликвидированное министерство агропромышленной политики уже в сентябре. И на встречах с представителями бизнеса призывал фермеров предлагать кандидатов на должность министра. Пока фермеры думают, сельское хозяйство по всем показателям валится. К концу обвала как раз подоспеет и реанимированное министерство. Будет подводить итог. Говорят же, что цыплят по осени считают. Убытки тоже...