Хроники коронакризиса-2. Падение «американского шкафа»

Продолжаем исследовать сокрушительный удар, который пандемия нанесла мировой экономике. В прошлой статье мы отработали тему Европы и Украины. Два в одном, потому что Украина «це Європа». Теперь поговорим о США, чья крупнейшая в мире экономика, по итогам второго квартала, сократилась на 37% в годовом выражении. Потери на уровне Второй мировой войны и Великой депрессии. Не зря говорят: «Большой шкаф громко падает».



Эксперимент со всеобщим параличом экономической деятельности ради сохранения жизней еще не до конца оценен. Но уже сейчас можно сказать, что именно США больше всего пострадали от “антикоронавирусных мероприятий”.



По данным Всемирного банка, в 2020 году ожидается сокращение глобальной экономики на 5,2%. Ощутимый вес в этой цифре – падение ВВП США, которое ориентировочно составит 6,6%. Несмотря на беспрецедентную политику вливания денег ради поддержки.



Согласно оценке Международного валютного фонда, экономика США по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении. Помимо этого, МВФ ожидает «значительного скачка» показателя отношения долга к ВВП страны. По прогнозу организации, к 2030 году он вырастет до 160%, даже если не будут приняты новые фискальные меры поддержки.



«Низкие процентные ставки предоставят пространство для маневра, но как только экономическая ситуация улучшится, будет необходимо прийти к незначительному первичному профициту бюджета, чтобы стабилизировать уровень задолженности», – отмечают в МВФ.



Засыпание денег в экономику США оказалось дорогим удовольствием. Для исправления ситуации ключевая ставка ФРС в марте была снижена в два этапа с 1,5-1,75 до 0-0,25%, а сама ФРС начала в больших объемах скупать казначейские облигации США, облигации крупнейших американских ипотечных агентств и корпоративные облигации.



В свою очередь правительство и Конгресс планируют запустить уже четвертую фазу антикризисных мер: обсуждаются планы на $3 трлн. и $1 трлн. Плюс к этому по плану Дональда Трампа $2 трлн. предполагается использовать в соответствии с двумя правилами: «Покупай американское!» и «Нанимай американцев!».



Увеличение государственных расходов на социальные программы не прошло даром. Дефицит бюджета США за июнь месяц вырос на рекордные $864 млрд. Это данные The Washington Post со ссылкой на Министерство финансов США. Для сравнения: в июне 2019 года дефицит увеличился всего на $8 млрд. За девять месяцев с начала 2020 фискального года (начался в октябре 2019 года) дефицит государственного бюджета США вырос до $2,7 трлн.

Происходящее свидетельствует о пессимизме американцев. Они не верят, что проблемы закончатся в обозримом будущем. Их мысли разделяют финансовые аналитики. Глава отделения ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times

В первые три фазы были выделены огромные средства. В третьей, самой крупной фазе объемом $2,2 трлн. каждому взрослому гражданину США (если его годовой доход не превышает $75 тыс.) было выплачено по $1200. Семьям, которые вписывались в лимит годового дохода, дополнительно выплачивалось по $500 долларов на ребенка. На поддержку малого бизнеса было выделено $500 млрд. И т.д.

Самое тревожное на сегодня – это рост банкротств американских компаний, а вместе с ним рост плохих долгов и новые "финансовые пузыри". По данным Bloomberg, количество банкротств в США вплотную приближается к уровню финансового кризиса 2007-2008 годов.

Причем лидерами по банкротствам среди отраслей оказались вовсе не авиация и туризм, как все ожидали, а предприятия, работающие с конечным спросом, – торговые сети (16 компаний в 2020 году) и энергетические компании (22 с начала года).

О том, что у корпораций дела идут не лучшим образом, свидетельствует и тот факт, что все крупные банки США уже второй квартал подряд беспрецедентными темпами наращивают резервы под невозврат кредитов. Более того, 400 компаний из S&P 500 не смогли предоставить своим акционерам и рынку прогнозы по прибылям. СМИ пишут, что на фондовом рынке США идет торговля "котами в мешках", а котировки акций при этом все равно растут.

Это связано с тем, что у американцев закончились деньги на потребительские расходы. Дело в том, что экономика США напрямую зависит от потребительских расходов. На расходы американских граждан приходится порядка 70% (!) американского ВВП. Если траты домохозяйств растут, то, соответственно, поднимается спрос на услуги и товары. Пока они растут незначительно.

Личные потребительские расходы в США в феврале-марте снизились на 18%, особенно в таких секторах услуг, как ресторанный и гостиничный бизнес, а также ритейл, отмечают в МВФ. В мае наблюдался рост потребительских расходов на 8% на фоне возобновления работы предприятий и повторного найма работников. Однако МВФ отмечает сохранение высокого уровня неопределенности.

То же самое показывают и опросы общественного мнения. Агентство CreditCards.com выяснило, что 45% американцев планируют сократить по сравнению с предкризисным уровнем расходы на кинотеатры, посещение спортивных мероприятий, концертов и театров; 44% и 38% соответственно снизят траты на бары и рестораны. Многие сократят и другие расходы. Bank of America, один из крупнейших банков США, также сообщает о начале в июле нового сокращения расходов по его картам.

Происходящее стимулирует рост безработицы – показатель, на который в США обращают внимание прежде всего. На конец июля зафиксирован рост числа заявок по безработице, что говорит об усугублении кризиса на рынке труда. Это спровоцировало недавнее биржевое падение.

Индекс Dow Jones на прошлой неделе упал на 49,87 пункта (0,18%), до 26 955,97 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 4,38 пункта (0,13%), до 3271,64 пункта. Индекс Nasdaq опустился на 16,62 пункта (0,16%), до 10 689,50 пункта. Падение незначительное, но тенденция налицо.

В Китае все тоже непросто, и рост ВВП Китая прогнозируется лишь на 2,2% в 2020 году, что станет наименьшим показателем за год с 1976 года (из-за пандемии и торгового конфликта с США).

Тем не менее после окончания карантинных мероприятий, во втором квартале 2020 года, экономика Китая уже выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При том, что с января по март ВВП страны сократился на 6,8%.

Как бы это ни оценивали светила экономического разума, но рост 3,2% и падение 37% -– две большие разницы, как говорят в Одессе. Не случайно между КНР и США растет напряженность. И вызревает призрак новой торговой войны.