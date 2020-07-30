Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые пики

Рост количества заболевших COVID-19 в Украине в последние дни привел к новым пикам показателей развития эпидемии после примерно трех недель стабильности. Согласно данным Министерства здравоохранения, в частности, максимум средней за две недели суточной заболеваемости в первую волну эпидемии составил 474 чел. и был зафиксирован в день первых послаблений карантина – 10 мая, второй максимум пришелся на 29 июня – 847 чел, а показатель на 30 июля достиг 881.



Если между первым и вторым пиками локальный минимум был в 382 чел. 29 мая, то второй локальный минимум был зафиксирован 18 июля и составил 739 чел.



Как свидетельствуют данные Минздрава, 30 июля достигнут и новый максимум усредненной за неделю суточной заболеваемости – 992 чел., тогда как предыдущие пики были в начале мая – 476 чел. и 27 июня – 917 чел.



В перерывах Украина выходила на локальные минимумы этого показателя в 375 чел. 29 мая и 717 чел. 11 июля.



Вероятно, эти показатели продолжат рост, так как Минздрав в четверг зафиксировал также рекордное число подозрений за день – 1541.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.



Среди других показателей, которые начали резкий рост, - количество болеющих COVID-19 в настоящее время, которое три недели июля держалось в пределах около 26-26,5 тыс. Однако за последние шесть дней этот показатель вырос почти до 29 тыс.



В результате Украина по уровню заболеваемости приблизилась к показателю 40 чел. на 100 тыс. населения, что теперь уже больше, чем, по данным Минздрава на 27 июля, в Албании, Болгарии и Азербайджане.



Помимо того, по числу заболевших за последние две недели Украина пока также далека от таких же показателей в Европе, которые ЕС учитывает при открытии границ. В последние дни в стране это значение выросло до 29,5 на 100 тыс.



Кроме того, вновь возобновился рост среднего числа госпитализированных в сутки: 211 в среднем за неделю (абсолютный максимум за время эпидемии, прежний пик в 207 - был 29 июня) и 194 – в среднем за две недели.



Начало увеличиваться и значение такого показателя как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. После снижения до 6,4% в середине месяца он вернулся на уровень начала июля и сейчас составляет 7,8% при установленном правительством предельном показателе для отдельных регионов 11%.



По-прежнему достаточно сильно колеблются графики, отражающие число умерших от COVID-19. На 28 июня они достигли максимумов с начала эпидемии: почти 18 чел. в сутки в среднем за две недели и более 19 чел. в сутки в среднем за неделю, в июле снижались почти до 15 и 14, а сейчас вновь превысили 16 и 17 соответственно.



Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин продлен до конца августа.

