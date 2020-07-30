Луческу рассказал о разговоре с Ахметовым после прихода в Динамо

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что общался с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым после своего прихода в киевский клуб.



Об этом Луческу сказал в ходе своей первой прес-конференции в качестве главного тренера "Динамо".



"После того, как подписал контракт, я позвонил президенту "Шахтера", поставил в известность. Он мне пожелал удачи. Он понял, почему я подписал контракт - я хотел вернуться в Украину, хотел вернуться в футбол. Я хочу принести свою лепту в плане развития украинского чемпионата. Привлекло и то, что в "Динамо" много талантливой молодежи, которая хочет расти. Я люблю раскрывать потенциал игроков", - сказал румынский тренер.



Напомним, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 годы и выиграл с донецким клубом 22 трофея.

