Подготовка генплана Киева завершается - КГГА

Материалы проекта нового Генерального плана города Киева были переданы заказчику - департаменту градостроительства и архитектуры КГГА. Сейчас заканчивается подготовка Историко-архитектурного опорного плана, который передан в Министерство культуры и информационной политики Украины для рассмотрения и согласования. Об этом сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан", передает УНН со ссылкой на КГГА.



"Проект состоит из 17 томов текстовых и графических материалов и брошюры "Основные положения", - отметил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий. - В связи со значительным объемом проекта и с целью предварительного ознакомления общественности Киева с планировочными решениями, основные текстовые и графические материалы размещены на сайте разработчика КО "Киевгенплан".



Он отметил, что это мероприятие дало очень положительные результаты. Получено около 200 предложений и замечаний относительно уточнения функционального назначения отдельных земельных участков, корректировки размещения буферных лесопарков, зеленых зон отдыха, трассировка транспортных магистралей. С учетом предоставленных предложений и замечаний осуществляется корректировка проектных материалов.



По словам Броневицкого, после завершения карантина будут объявлены официальные общественные слушания, которые продлятся не менее одного месяца, с проведением публичных мероприятий, привлечением к обсуждению широких слоев жителей города. В случае возникновения спорных вопросов, они будут рассматриваться согласительной комиссией. Проект Генерального плана города Киева будет рассмотрен на архитектурно-градостроительном совете при Департаменте градостроительства и архитектуры. Для проведения разбирательства будут получены заключения профильных департаментов и служб КГГА.



Сообщается, что в случае получения замечаний, проектные материалы будут дорабатываться. После этого заказчик направит проект Генерального плана города Киева для проведения экспертизы градостроительной документации в установленном порядке.



"Экспертиза проекта такого большого города как Киев продлится не менее месяца. И только после всех указанных длительных процедур, которые требуются в соответствии с законодательством, и с получением экспертного отчета проект будет представлен на рассмотрение Киевсовета", - добавил Броневицкий.

