Маск судился с Херд из-за замороженных эмбрионов

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск судился с актрисой Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов. Об этом сообщает Mirror.



Издание сообщает, что такой информацией якобы поделилась ранее погибшая мать артистки Пейдж с подругой своей второй дочери Дженнифер Хауэлл.



По ее словам, миллиардер через суд требовал избавиться от эмбрионов, которые они с Херд создали, когда были в отношениях. Актриса хотела родить Маску ребенка, но оставила эмбрионы даже после их расставания.



Также женщина якобы говорила, что бывший супруг Херд Джонни Депп "ангел и святой" по сравнению с Илоном Маском.



Напомним, актриса Эмбер Херд и Джонни Депп длительно время в судовом порядке пытаются разрешить споры после расставания. Накануне в Лондоне состоялось последнее заседание по одному из дел, где Эмбер Херд со слезами на глазах выступила у суда.

