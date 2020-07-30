Главсанврач разрешил не использовать маски во время учебного процесса в школах

Во время учебного процесса в школах защитные маски могут не использоваться, однако входить в помещение школы и передвигаться по нему можно только в масках.



Это предусмотрено постановлением №42 главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о временных рекомендациях по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования, которое обнародовала на своей странице в сети "Фейсбук" глава департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян.



Согласно постановлению, в частности, руководитель учебного заведения обязан разработать такой маршрут передвижения учеников и график их обучения, чтобы задействовать все возможные входы в помещение и предотвращать скопление людей.



Допуск родителей и сопровождающих лиц в помещение школы будет запрещен, за исключением лиц, сопровождающих учеников с инвалидностью.



Перед началом занятий педсостав обязан опросить учеников относительно их самочувствия для выявления возможных симптомов респираторного заболевания.



В случае выявления таких признаков и при отсутствии родителей ученик должен быть изолирован в специально отведенном помещении, его родители или законные представители должны быть проинформированы, они должны будут принять решение о направлении ученика в медучреждение.



Кроме того, постановление главного санитарного врача предусматривает, что учебный процесс в школах должен быть организован так, чтобы минимизировать передвижения между учебными кабинетами и аудиториями.



В расписании также должна быть предусмотрена возможность разного времени начала, окончания занятий и перерывов для разных классов и групп.



Постановление предусматривает также рациональное использование всех запасных выходов из учебного заведения, использование разметки на полу для облегчения организации двустороннего передвижения по коридорам, отвод зон перемещения для разных возрастных категорий.



Документ запрещает использовать многоразовые полотенца и обязывает проводить 10-минтуное проветривание помещения после каждого урока.



Кроме того, запрещается организация питания учеников по типу "шведского стола" и путем самообслуживания. Расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, размещать за столом разрешается не более четырех человек.



Предусматривается, что в учреждении образования должен быть запас средств индивидуальной защиты на пять рабочих дней. Кроме того, руководитель учреждения обязандолжен организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные контейнеры с крышками и полиэтиленовыми пакетами для последующей утилизации, согласно договору на вывоз твердых бытовых отходов.



Во всех помещениях учреждения образования должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

