Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что согласен возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в четверг, 30 июля.



"Я, естественно, думал над этим. Но когда я понял уже так непосредственно, что происходит там, на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая землю, проливают кровь, днем и ночью защищают независимость и суверенитет Украины, я при всем том, что уже в своей жизни что-то видел, что-то прошел, можно было бы и отдыхать - но время для отдыха не наступило. Я принял решение. Если я смогу - а я хочу этого - что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха", - сказал Кравчук.



По его словам, "нормандская встреча" состоялась именно из-за настойчивости, системы и политической воли созвать четверку.



"Нам надо сплотиться всем. Украина, те страны Европы, которые действительно исповедуют принцип международного права, принцип суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю. Объединиться и внутри страны, тем, кто видит во всем только какие-то негативы", - добавил первый президент.





