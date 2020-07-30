Минцифры запросило 5,5 млрд грн на проведение интернета в регионы

Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение интернета в населенные пункты без покрытия. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Шелест на брифинге в четверг, 30 июля.



"Вопрос сколько нужно на это денег... это почти 5,5 млрд гривен, из них 3,3 миллиарда гривен необходимо выделить для подключения самого канала к объекту и еще 2 - на подключение объекта к локальным сетям. Мы уже готовим запрос в Министерство финансов на следующий год", - сказал Шелест.



Кроме того, Минцифры планирует профинансировать подключение учреждений социальной инфраструктуры к интернету.



В свою очередь исследование Минцифры показало, что 4,2 млн населения проживает в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Еще 1,55 млн сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены.



Также 17 310 населенных пунктов не покрыты качественным ШПД (65% сел и 2% городов). К оптическим сетям не подключены: 16040 учебных заведений, 8163 медицинских учреждений, 3873 заведений, где оказывают услуги населению, и 33857 учреждений культуры и спорта.

