Трамп готов перенести выборы президента США

Выборы президента США могут быть перенесены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил действующий глава государства Дональд Трамп в соцсети.



Он задал вопрос пользователям, возможно ли перенести дату выборов, пока избиратели не смогут правильно и безопасно проголосовать.



По мнению президента, голосование по почте может дать самые неточные результаты и исказить волю избирателей.



По словам Трампа, представители оппозиционной Демократической партии говорят об иностранном влиянии на выборы - но знают при этом, что именно голосование по почте остается легким способом для этого.

