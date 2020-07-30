Киев передал в трибунал пакет материалов по Крыму

Прокуратура АР Крым передала в Международный уголовный суд информации о почти четырех тысячах жертвах нарушения права собственности в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 30 июля. "Сообщение было подготовлено прокуратурой Автономной Республики Крым и региональным центром прав человека на основе мониторинга судебных решений",- сказано в сообщении.



В целом идентифицировано 250 человек, чье недвижимое имущество было разрушено, а у 3702 крымчан "власть" изъяла земельные участки общей площадью как минимум 355 га.



"Основными аргументами оккупантов при обращении пострадавших в суд были: незаконность передачи земельных участков в собственность; отсутствие оригиналов необходимых документов в архивах на полуострове; отнесения земель к местам особого режима (после 2014 года), незаконность разрешений на строительство, выданных украинскими органами", - говорится в сообщении.



Как отмечается, согласно международному гуманитарному праву, уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается. Согласно статье 8 (2) (a) (iv) Римского статута и по статьям 53 и 147 Четвертой Женевской конвенции такие действия запрещаются и квалифицируются как военные преступления.



По данным фактам прокуратура АР Крым начала досудебное расследование этих преступлений по статье нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438).



Это уже второе информационное сообщение о нарушении права собственности, направленное в МУС, первое было передано в 2017 году и содержало общую информацию.



На данный момент МУС изучает поданные материалы и ситуацию на оккупированных территориях, после чего начнется расследование.

