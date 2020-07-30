Надежный электроинструмент Dnipro-M — лучший помощник для ремонта

В ассортименте бренда доступна как сетевая, так и аккумуляторная продукция высокого качества.



Украинский бренд строительного инструмента и оборудования Dnipro-M предлагает пользователям качественные сетевые и аккумуляторные модели. Все они обладают рядом преимуществ и способны выполнять как бытовые, так и профессиональные задачи.

Преимущества электроинструмента Dnipro-M

Сетевой электроинструмент

Двигатель сетевого электроинструмента изготовлен по современным стандартам качества:

Ротор покрыт лаком с высоким уровнем термоустойчивости — он способен выдерживать температуру до 200 градусов по Цельсию. Обмотка армирована специальной нитью и покрыт эпоксидной смолой.

Обмотка статора покрыта полимером, который не позволяет проникать пыли и влаге, а также защищает от чрезмерного нагрева.

Крыльчатка обладает увеличенным размером и оптимальной формой для быстрого охлаждения двигателя.

Шестерни редуктора сделаны из легированной стали. По сравнению с шестернями из обыкновенной стали, их эксплуатационный термин в 3 раза больше.

Подшипники для электроинструмента производит бренд C&U. Они обладают повышенным уровнем защиты от пыли.



Аккумуляторный электроинструмент

Аккумуляторный инструмент дает несколько дополнительных преимуществ в работе:

Возможность работать в труднодоступных местах и на высоте.

Удобная работа в местах без наличия электросети, использование инструмента на выезде.

У Dnipro-M есть линейка аккумуляторных батарей, которые подходят всему аккумуляторному инструменту бренда. Это значит, что одной батареи хватает, чтобы работать с самым разным инструментом.



Сервисное обслуживание Dnipro-M

Гарантийный термин всего электроинструмента бренда составляет 3 года. На протяжении этого срока пользователи могут получить следующие бесплатные услуги:

ремонт и обслуживание инструмента;

очистку инструмента;

консультацию мастера по использованию.

В 2018 и 2019 годах Dnipro-M победил в номинации «Сервисное обслуживание/ремонт электроинструмента».

Победы Dnipro-M в Народной премии

Электроинструмент бренда, а именно перфораторы, шлифмашины, шуруповерты и плиткорезы дважды получали первое место в Народной премии Украины — в 2018 и 2019 годах.