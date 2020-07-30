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- Надежный электроинструмент Dnipro-M — лучший помощник для ремонта
Надежный электроинструмент Dnipro-M — лучший помощник для ремонта
В ассортименте бренда доступна как сетевая, так и аккумуляторная продукция высокого качества.
Украинский бренд строительного инструмента и оборудования Dnipro-M предлагает пользователям качественные сетевые и аккумуляторные модели. Все они обладают рядом преимуществ и способны выполнять как бытовые, так и профессиональные задачи.
Преимущества электроинструмента Dnipro-M
Сетевой электроинструмент
Двигатель сетевого электроинструмента изготовлен по современным стандартам качества:
- Ротор покрыт лаком с высоким уровнем термоустойчивости — он способен выдерживать температуру до 200 градусов по Цельсию. Обмотка армирована специальной нитью и покрыт эпоксидной смолой.
- Обмотка статора покрыта полимером, который не позволяет проникать пыли и влаге, а также защищает от чрезмерного нагрева.
- Крыльчатка обладает увеличенным размером и оптимальной формой для быстрого охлаждения двигателя.
- Шестерни редуктора сделаны из легированной стали. По сравнению с шестернями из обыкновенной стали, их эксплуатационный термин в 3 раза больше.
- Подшипники для электроинструмента производит бренд C&U. Они обладают повышенным уровнем защиты от пыли.
Аккумуляторный электроинструмент
Аккумуляторный инструмент дает несколько дополнительных преимуществ в работе:
- Возможность работать в труднодоступных местах и на высоте.
- Удобная работа в местах без наличия электросети, использование инструмента на выезде.
- У Dnipro-M есть линейка аккумуляторных батарей, которые подходят всему аккумуляторному инструменту бренда. Это значит, что одной батареи хватает, чтобы работать с самым разным инструментом.
Сервисное обслуживание Dnipro-M
Гарантийный термин всего электроинструмента бренда составляет 3 года. На протяжении этого срока пользователи могут получить следующие бесплатные услуги:
- ремонт и обслуживание инструмента;
- очистку инструмента;
- консультацию мастера по использованию.
В 2018 и 2019 годах Dnipro-M победил в номинации «Сервисное обслуживание/ремонт электроинструмента».
Победы Dnipro-M в Народной премии
Электроинструмент бренда, а именно перфораторы, шлифмашины, шуруповерты и плиткорезы дважды получали первое место в Народной премии Украины — в 2018 и 2019 годах.