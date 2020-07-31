Ди Каприо экранизирует роман-утопию Олдоса Хаксли

Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером сериала Остров, который основан на одноименном романе-утопии Олдоса Хаксли. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает Variety.

Производством проекта займется студия Ди Каприо AppianWayвместе с компанией In Good Company Films.

“Роман-утопия Хаксли рассказывает об изолированном обществе на острове в Индийском океане. На остров прибывает циничный журналист, который имеет миссию по эксплуатации природных ресурсов острова. Однако вскоре он проникается местной культурой, которая основана на употреблении психоделиков”, - говорится в анонсе.

Пока не известно, планирует ли артист играть одну из ролей в сериале.

Сообщается,ч то ранее в июле на экраны вышел сериал, основанный на романе-антиутопии Хаксли Дивный новый мир. Писатель задумывал Остров как утопический ответ этому своему более раннему произведению.