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- Мэрилин Мэнсон выпустил новый трек
Мэрилин Мэнсон выпустил новый трек
Известный певец Мэрилин Мэнсон выпустил новую песню We Are Chaos и ролик к ней. Видео появилось на официальном YouTube-канале исполнителя.
Трек войдет в новый одноименный студийный альбом Мэнсона. Для певца он станет одиннадцатым в его дискографии.
Отмечается, что пластинку записали еще до пандемии, коронавируса, а обложку к альбому нарисованную самим Мэнсон.
В альбом войдет одиннадцать новых треков. Новую пластинку Мэнсона спродюсировал известный кантри-исполнитель Шутер Дженнингс.
Последний альбом под названием Heaven Upside Down Мэрилин Мэнсон выпустил в 2017 году.
Источник: Корреспондент
09:30