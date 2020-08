Мэрилин Мэнсон выпустил новый трек

Известный певец Мэрилин Мэнсон выпустил новую песню We Are Chaos и ролик к ней. Видео появилось на официальном YouTube-канале исполнителя.



Трек войдет в новый одноименный студийный альбом Мэнсона. Для певца он станет одиннадцатым в его дискографии.



Отмечается, что пластинку записали еще до пандемии, коронавируса, а обложку к альбому нарисованную самим Мэнсон.



В альбом войдет одиннадцать новых треков. Новую пластинку Мэнсона спродюсировал известный кантри-исполнитель Шутер Дженнингс.



Последний альбом под названием Heaven Upside Down Мэрилин Мэнсон выпустил в 2017 году.