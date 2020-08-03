Ученые советуют пожилым людям чаще смеяться

Нагойский университет выявил удивительную связь: если пожилой человек не смеется в повседневной жизни, у него в 1,4 раза повышен риск наступления недееспособности. Как передает РИА "Новости", в течение трех лет ученые наблюдали за лицами старше 65 лет (всего 14233 человека). Эксперты попытались выявить связь частоты смеха и способности сохранить силы, чтобы самостоятельно обслуживать себя, вставать, ходить, не нуждаясь в посторонней помощи, а также связь смеха и летального исхода.



Исследуемых разбили на четыре группы в зависимости от того, как часто те смеялись в полный голос. Оказалось, риск потерять способность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя среди лиц, почти не смеявшихся, был повышен в 1,4 раза по сравнению с теми, кто смеялся почти каждый день. Ученые не исключают, что основа феномена лежит в работе иммунитета.



Есть основания полагать, что частый смех приводит к улучшению работы иммунной системы. Также смех позволяет стимулировать приток крови к тканям. В итоге связь между дееспособностью и частотой смеха была подтверждена, но не связь смеха и летального исхода.

