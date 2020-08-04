Netflix добавит в каталог семь ситкомов о темнокожих

Netflix приобрел права на семь известных ситкомов о темнокожих и добавит их в свой каталог. Об этом пишет Forbes.



Сервис не уточнил, сколько сериалы будут доступны, но отметил, что пользователи смогут смотреть их «дольше, чем месяц или два».



Сериалы будут добавлять в каталог с 1 августа по 15 октября.

На Netflix появятся:



«Мойша»;

«Игра»;

«Сестра, сестра»;

«Подруги»;

«Паркеры»;

«Половинка и половинка»;

«Один на один».



По данным Deadline, эти ситкомы уже давно возглавляют списки ожиданий зрителей Netflix.



«Эти шоу заставляли нас смеяться, плакать и петь. И самое главное, мы чувствовали, что видим себя на экране. Каждую неделю мы могли настроиться на то, чтобы увидеть людей, семьи и друзей, которые выглядели как мы, и персонажей, чьи повседневные взлеты и падения по‑настоящему отражали жизнь темнокожих», — пояснили менеджер по приобретению контента Netflix Брэдли Эдвардс и администратор twitter-аккаунта Strong Black Lead Джасмин Лоусон.





