Вирус герпеса провоцирует рак желудка

Группа ученых из Сингапура и Японии сделала открытие: минимум за 8-10% случаев рака желудка стоит заражение вирусом Эпштейна-Барра, пишет "Российская газета". Выяснилось, что вирусный геном напрямую изменяет "эпигенетический ландшафт" человека, активируя у носителя гены, которые могут мутировать и провоцировать развитие рака.



Анализ трехмерных геномных структур в клетках человека показал: есть аномально активированные области генома, специфичные для рака желудка, вызванного вирусом. По словам ученых, поражает способность вируса к аномальной активации генов, связанных с раком.



К слову сказать, данный вирус относится к вирусам герпеса (герпес человека 4-го типа). Данные вирусы не раз связывались с развитием различных заболеваний. Например, по словам японских ученых, депрессию можно диагностировать по анализу крови, который покажет наличие вируса герпеса 6-го типа. А ученые Каролинского института проанализировали кровь пациентов с рассеянным склерозом и установили: все больные были заражены одним и тем же штаммом HHV-6A вируса герпеса.

