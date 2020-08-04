Низкий прогестерон: причины и последствия

Прогестерон — женский половой гормон, стероид, который активно участвует в формировании и работе женской половой системы. Его называют гормоном беременности, так как основная его функция — обеспечение условий для зачатия и вынашивания плода. Низкий уровень прогестерона снижает шансы на наступление беременности, а если она уже наступила — на ее сохранение и нормальное развитие, при этом увеличивая риск осложнений.

Прогестерон в организме: синтез и факторы влияния

Прогестерон синтезируется желтым телом — временной железой внутренней секреции, которую продуцируют яичники. Желтое тело образуется из фолликула на 14–16 день менструального цикла и начинает выделять прогестерон, под влиянием которого слизистая оболочка матки подготавливается к беременности. Усиленная выработка гормона продолжается до 21 дня цикла. Затем, если зачатие не наступает, уровень снижается, желтое тело инволюционирует, а слизистая оболочка матки отторгается — начинается менструация.

Если же зачатие произошло, то прогестерон обеспечивает возможность имплантации эмбриона в стенку матки и дальнейшее развитие беременности. Он вырабатывается желтым телом до тех пор, пока плацента не созреет достаточно, чтобы взять эту функцию на себя. Обычно это происходит на 17–18 неделе гестации. После этого желтое тело инволюционирует, а гормон продолжает синтезироваться плацентой.

Прогестерон выполняет множество функций: обеспечивает оптимальное для плода состояние эндометрия при подготовке к зачатию и на протяжении гестации, препятствует самопроизвольному прерыванию беременности, стимулирует увеличение матки, созревание молочных желез для лактации, а также влияет на водный, жировой и углеводный обмен. Продукты его метаболизма оказывают тормозящее действие на нервную систему, расслабляют и способствуют сонливости.

Что вызывает снижение продукции прогестерона

Из-за следующих состояний возможен низкий уровень прогестерона:

эндокринные расстройства;

хронические воспалительные заболевания придатков матки;

онкологические заболевания органов женской репродуктивной системы;

перенесенный ранее аборт;

прием некоторых лекарственных препаратов;

несбалансированная диета, недоедание;

чрезмерная физическая или психоэмоциональная нагрузка.

Встречается также первичная недостаточность яичников — состояние, при котором яичники не функционируют должным образом, и фолликулы в них (а значит, и желтое тело) созревают нерегулярно.

Последствия низкого прогестерона

Главные последствия низкого уровня прогестерона, с которыми обращаются за медицинской помощью, — отсутствие наступления беременности, ее невынашивание, плацентарная недостаточность.

Кроме того, результатом низкого прогестерона могут быть:

менструальные нарушения (дисменорея, альгоменорея, предменструальный синдром);

эмоциональная лабильность, раздражительность, расстройства настроения;

утомляемость, снижение жизненного тонуса;

расстройства сна;

головные боли;

выпадение волос.

При появлении перечисленных симптомов, а тем более нескольких из них, стоит обратиться к эндокринологу.