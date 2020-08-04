Фанаты «Гарри Поттера» поделились 30 фактами о Северусе Снегге

Северус Снегг — волшебник-полукровка, преподаватель зельеварения и защиты от Темных Искусств, а затем и директор Хогвартса, член ордена Феникса и Пожирателей Смерти — вел жизнь двойного агента и сыграл одну из важнейших ролей в судьбе Гарри Поттера из вселенной волшебной саги, созданной британской писательницей Джоан Роулинг.



В 2011 году Снегг, согласно опросам, стал самым любимым персонажем серии о Гарри Поттере. Профессор, которого сыграл Алан Рикман, получил 20% из 70 000 голосов и даже обошел отличницу Гермиону Грейнджер, а сам Гарри Поттер в рейтинге занял лишь четвертое место, уступив Сириусу Блэку.



А на днях развлекательный портал Boredpanda опубликовал список из 30 фактов о Снегге, собранных по наблюдениям фанатов саги в интернете.



Так, пользователи заметили, что костюм Северуса не менялся в фильмах о Гарри Поттере с 2001 по 2011 год. Это подтвердила и дизайнер по костюмам Джани Темин, которая присоединилась к саге во время работы над третьим фильмом об узнике Азкабана: «Потому что его костюм был прекрасен. Когда что-то идеально, нет нужды это менять».



Также у пользователей возник вопрос, спал ли когда-нибудь Северус, ведь ни в одном из фильмов его не заметили в пижаме. Снегг регулярно патрулировал коридоры и холлы Хогвартса по ночам и выполнял поручения Дамблдора, причем всегда был в своей обычной дневной одежде.



А еще, возможно, именно Снегг (а не Джеймс — отец Гарри) был тем самым ужасным мальчиком, о котором вспоминала Петунья, тетя Гарри Поттера. «Много лет назад я слышала, как жуткий мальчик рассказывал ей о них», — говорила Петунья, объясняя, как узнала о дементорах.



Еще один занимательный факт, раскрывающий истинную суть противоречивого персонажа: после того как Снегг убил Дамблдора, Гарри накричал на профессора, но прежде, чем уйти, Северус убедился, что Гарри находится в безопасности.



Пользователи также вспомнили, что Снегг был первым, кто заподозрил профессора Квиррела в связи с Волан-де-Мортом. Когда Северус впервые встретился с Гарри взглядом, у юного студента Гриффиндора заболел шрам. Гарри думал, что это из-за Снегга, но в тот момент спиной к Поттеру стоял Квиррел, на голове которого поселился главный злодей волшебного мира. Так Снегг почуял неладное.



Алан Рикман, сыгравший Северуса Снегга, умер в 2016 году, но герой полюбился не только зрителям. Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в апреле этого года написала в своем Twitter, что во время репетиции пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» вспомнила Рикмана и не смогла сдержать слез.





