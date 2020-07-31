ГБР закрыло одно из дел Порошенко

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство за разжигание религиозной вражды в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Речь идет о получении Томоса и создания Православной церкви Украины. О закрытии дела со ссылкой на исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова сообщила пресс-служба ведомства.



Истцами были верующие ликвидированной церкви Киевского патриархата. Производство зарегистрировали в ГБР еще во время руководства Романа Трубы. Теперь же дело закрыли, потому что не усмотрели в нем признаков уголовного правонарушения.



"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и ставило вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело сейчас закрыто", - отметил Соколов.



По его словам, следователи не установили признаки уголовного правонарушения, подпадающего под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

