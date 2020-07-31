Помпео: гибель 300 россиян в Сирии - предупреждение для России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что гибель 300 россиян в Сирии является предупреждением России, что угроза безопасности Соединенным Штатам может привести к последствиям.



Речь вероятно идет об американском авиаударе в феврале 2018 года наряду с сирийским городом Хашам, сообщает France24.



Как сообщается, Майка Помпео раскритиковали некоторые сенаторы- изза того, что президент США Дональд Трамп не выдвинул президенту РФ Владимиру Путину обвинения относительно платы Москвы талибам за ликвидацию американских военных в Афганистане.



После чего Помпео заявил, что любой российский лидер, включая Владимира Путина, не сомневается относительно ожидаемого ответа со стороны США на убийство американцев.



"Я могу вас заверить, что те 300 россиян, которые были в Сирии и совершали действия, которые угрожали Америке, и которых больше нет с нами на этой планете, тоже это поняли", - сказал Помпео.



Госсекретарь не уточнил, какой именно инцидент он имел в виду.

