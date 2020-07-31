В Киеве самый высокий в Украине показатель тестирования на COVID-19 - Кличко

Показатель тестирования на COVID-19 в Киеве сегодня самый высокий в Украине.



Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает корреспондент Укринформа.



"Показатель тестирования в Киеве сегодня самый высокий в Украине и составляет 130 тестов на 100 000 человек", - отметил он.



Мэр сообщил, что Киев продолжает увеличивать количество тестирований. "Всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследовано почти 73 000 образцов биоматериала - методом ПЦР. А методом ИФА в столице сделали около 10,5 тысячи тестов", - рассказал он.



Кличко напомнил, что Киевсовет внес изменения в городскую целевую программу «Здоровье киевлян». Благодаря этому столица сможет обеспечить лаборатории коммунальных медучреждений расходными материалами для тестирований, а их работников - муниципальными надбавками.



Также, по его словам, медучреждения обеспечат большим количеством расходных материалов для диагностики и лабораторного тестирования на COVID-19 методами ПЦР и ИФА.



Как сообщалось, сегодня в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19, за сутки - 110 новых случаев.

