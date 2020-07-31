С начала года в Украине утонули 76 детей

С начала года на водных объектах Украины погибли 76 детей. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



"По оперативным данным на водных объектах Украины в 2020 году погибли 76 детей. Спасено 39 детей", - говорится в ответе на запрос.



Также указано, что с 1 по 30 июля на водных объектах погибло 24 ребенка, 19 удалось спасти.



Отмечается, что с января по 30 июля в 2019 году на водных объектах погибло 88 детей, 64 удалось спасти.

