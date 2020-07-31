Денис Комарницкий рассказал, что любой законопроект – это огромный труд

Известный юрист, экс-депутат Киевсовета, руководитель столичного «Центра развития экономики и права» Денис Комарницкий уверен, что точка в вопросе легализации игорного бизнеса будет поставлена ещё не скоро.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью интернет-изданию Новости Украины — From-UA.

Комарницкий отмечает, что в преддверье выборов закон о легализации игорного бизнеса президент может и не подписать, поскольку этот закон находит отклик не у всех украинцев, как положительный.

«Президенту известно, что очень многие избиратели выступают против легализации азартных игр, и этот закон может «испортить карму» его партии. Так что у него есть основания отложить это на потом, пока не пройдут выборы в местные органы власти», - говорит юрист.

Он также уверен, что окончательно вопрос игорного бизнеса не будет решен никогда, потому что он подпадает под интересы игроков большой политики.

«Когда-то в Украине уже процветал настоящий «игровой рай» и страну охватила эпидемия игромании, толкавшая людей на безумие, на преступления, сломавшая много жизней и семей. Поэтому в 2007-2009 годах, по инициативе ряда политических сил, в том числе моей фракции в горсовете Киева, постепенно удалось запретить работу игровых залов и казино. Но как только этот закон будет принят, начнется новая борьба. Её накал будет зависеть от последствий легализации азартных игр», - объяснил Комарницкий свою точку зрения.

Оценивая законопроект «О народовластии через народный референдум» экс-депутат акцентировал на том, что он всегда был в украинской политике предметом раздора.

«Одни хотели бы максимально упростить процедуру инициирования референдума и использовать его в своих политических целях. Другие в принципе против любых референдумов, потому что бояться, что на них будут приняты нежелательные решения», - заявил собеседник.

Он также отметил, что любой законопроект – это огромный труд и множество проверок на юридическое соответствие.

«Каждый закон является правовым регулятором, работающим в огромной системе таких же законов. Даже если рассматриваемый законопроект состоит всего из одной-двух коротких регулирующих статей, помимо вводящих и заключительных положений, эти статьи будут взаимодействовать со множеством уже работающих законов, кодексов, норм. И необходимо, чтобы они не противоречили друг другу. Иначе придется либо переписывать законопроект, либо менять множество других законов. В первом случае это будет доработка, а вот втором – это уже целая реформа. А ведь законопроекты еще могут проходить проверку Венецианской комиссии или других международных институтов», - подытожил Комарницкий.