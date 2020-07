Netflix снимает свой первый фильм в Украине

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что американский видеосервис Netflix Inc. снимает свой первый фильм в Украине.



"Netflix снимает свой первый фильм в Украине! На выходных познакомился с командой проекта и наконец могу рассказать о таких крутые новости. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне – "The Last Mercenary". Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - написал Ткаченко на своей странице в социальной сети Facebook.



По его словам, ответственные за часть съемок в Украине - международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media.



"Кстати, съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента еще и первой, получит рибейты в Украине", - добавил министр.