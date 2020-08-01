В Киеве закончился весенний призыв - КГГА

В Киеве завершилась весенняя военная призывная кампания 2020 года, всего в столице 603 человека были призваны в воинские части Вооруженных сил Украины, сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский



"Совместно с Киевским городским военным комиссариатом и районными военными комиссариатами Киев выполнил на 100% весеннюю призывную кампанию 2020-го года. 600 юношей уже выполняют свой воинский долг и только трое - отказались. Всего весенний военный призыв прошел успешно и мы уже начали сотрудничество в рамках следующего, осеннего, призыва", - приводит слова Мондриевского пресс-служба КГГА.



Также он сообщил, что решением Киевской городской призывной комиссии 88 призывников получили отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные заведения. Не появились на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников.

