Польша раскрыла новые детали крушения самолета Качиньского

Эксперты польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли 96 человек, включая президента страны Леха Качиньского, раскрыли новые детали происшествия.



Утверждается, что причиной крушения Ту-154 стал взрыв тротила. Его якобы заложили в самолет во время ремонта в России.



О такой причине в Варшаве говорят с 2016 года. Чтобы найти следы взрывчатых веществ, комиссия проводила эксгумации тел погибших, в том числе президента Качиньского. При этом несколько польских экспертов заявляли, что результаты вскрытия не подтверждают версию о взрыве. Это уже вторая комиссия по поиску причин катастрофы, созданная в Польше.



До этого в 2011 году межгосударственный авиационный комитет писал, что причиной крушения было решение экипажа не уходить на запасной аэродром. К таким же выводам пришла первая комиссия Польши: катастрофа якобы произошла из-за снижения ниже дозволенного минимума самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.



Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе Лех Качиньский с супругой, разбился в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве.

