Границы ЕС для Украины откроют не ранее октября - вице-премьер

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина высказалась по поводу открытия внешних границ Евросоюза для украинцев после карантина из-за коронавируса. По ее прогнозам, до конца сентября внешние границы ЕС не будут открытыми для граждан Украины. Об этом она сказала в интервью Obozrevatel TV.



Она рассказала, что украинские дипломаты ведут индивидуальный диалог со странами Европейского Союза по ослаблению ограничений на поездки, обмениваясь данными.



"Открытие границ не произойдет одномоментно для всех, это будет постепенный процесс. Учитывая, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут региональные вспышки, то раньше конца сентября о системности трудно говорить", - сказала Стефанишина.



На днях она заявила, что более активного диалога с государствами ЕС по этому вопросу можно ожидать с сентября.



Как известно, Еврокомиссия дает рекомендации относительно безопасных стран, въезд из которых может быть разрешен в ЕС. По этим рекомендациям каждая страна-член ЕС может принимать решение отдельно. Пока Украина в этом списке отсутствует.

