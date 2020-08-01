Судебная экспертиза исследует книгу "луцкого террориста"

Судебно-лингвистическая экспертиза исследует книгу Философия преступника "луцкого террориста" Максима Кривоша. Об этом на брифинге в пятницу, 31 июля, сообщил начальник следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Волынской области Александр Хитрик, сообщает Укринформ.



"Во время судебного заседания и во время предыдущих выступлений гражданин заявлял, что является автором издания, которое называется Философия преступника. Экземпляры данной книги были найдены во время проведения обысков по месту его проживания и пребывания. По этому литературному произведению назначена судебно-лингвистическая экспертиза", - отметил Хитрик.



Он также отметил, что проверке подлежат и заявления, которые Кривош делал во время судебного заседания, и его психическое состояние.

