США потратят $2,1 млрд на вакцину от коронавируса

Администрация США выделит $2,1 млрд французской фармакологической корпорации Sanofi и британской GlaxoSmithKline на совместную разработку вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили обе компании в общем заявлении.



Они обязались поставить в США 100 млн доз вакцины в случае успеха ее клинических испытаний. В дальнейшем американские власти смогут получить еще 500 млн доз вакцины дополнительно.



Большая часть выделенных денег получит Sanofi. Sanofi и GSK планируют начать клинические испытания вакцины, основанной на технологии рекомбинации ДНК, в сентябре этого года и выпустить ее в продажу в первом полугодии 2021 года.



Sanofi отмечает, что в случае успеха испытаний сможет производить до 1 млрд доз вакцины в год.

