Австрия снимает запрет на рейсы из Украины

Австрия с 1 августа сможет принимать рейсы из Украины, но пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин, сообщает международный аэропорт Вены.



"Введенный ранее запрет на рейсы из ряда стран прекращает действие 31 июля. Вместо этого будут введены строгие правила въезда. С одной стороны, это обеспечит безопасность, с другой - гарантирует свободу передвижения", - говорится в сообщении.



Страны будут поделены на три группы. Из "безопасных" государств (Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и другие) можно въезжать без ограничений. Пассажиры из прочих стран смогут выбрать между отрицательным тестом на коронавирус либо 10-дневным карантином.



Но для ряда государств выбора не будет, понадобится как тест на COVID-19, так и прохождение карантина. В этот список вошли Украина, Китай, США, Россия, Белоруссия и другие страны.



Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00 без предварительной регистрации. Результаты будут известны через 3-6 часов.

