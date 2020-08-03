В ВОЗ ожидают значительную продолжительность пандемии

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям отметил ожидаемую продолжительность пандемии COVID-19 и призвал к национальным, региональным и глобальным усилиям по противодействию коронавируса. "Комитет подчеркнул "ожидаемый затяжной характер" (пандемии – ИФ), отметив важность продолжения противоэпидемических мероприятий...

... на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях", - говорится в заявлении комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что в комитете единогласно согласились с тем, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.



В частности, он (комитет – ИФ) призвал ВОЗ предоставить детальное, прагматичное руководство по критериям соответствующих действий по реагированию на COVID-19 для снижения риска усталости от реагирования в контексте социально-экономического давления.



Также комитет призвал ВОЗ ускорить исследования критических факторов нового коронавируса, которые остаются неизвестными, и улучшить понимание эпидемиологии и серьезности COVID-19, включая его долгосрочные последствия для здоровья.

