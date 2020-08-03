Трамп скоро примет меры против китайских компаний

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний - разработчиков программного обеспечения, которые передают данные непосредственно Пекину, создавая угрозу национальной безопасности США, заявил в воскресенье госсекретарь Майк Помпео.



"Президент Трамп сказал "достаточно", и мы собираемся исправить такое положение. Поэтому он примет меры в ближайшие дни в отношении широкого спектра рисков национальной безопасности, которое представляет собой программное обеспечение, связанное с китайской Коммунистической партией", - сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.



Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, который могут быть предприняты уже в ближайшие недели.



"Есть ряд чиновников администрации, которые рассматривают риск для национальной безопасности, связанный с TikTok, WeChat и другими приложениями, которые потенциально могут подорвать национальную безопасность, особенно в том, что касается сбора информации об американских гражданах иностранным противником", - сказал Медоуз журналистам.



"Я не думаю, что есть какой-то установленный срок для действий, но я думаю, что мы смотрим на недели, а не на месяцы", - добавил он.

