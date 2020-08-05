Бейонсе презентовала новый клип

Популярная певица, 38-летняя Бейонсе выпустила визуальный альбом под названием Black Is King. Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.



Клип вышел в формате фильма. В почти пятиминутном ролике Бейонсе предстает в нескольких невероятных образах. Певица с разрисованным телом в одном белье позирует на дереве.



В клипе также появляются покрытые голубой краской темнокожие актеры и танцоры. Танцевальным постановкам в клипе и визуальному ряду отведено особое внимание. Поклонники певицы назвали новую работу "чистым искусством".



В клипе также появилась дочь певицы Блу Айви. Девочка предстала в белом платье с открытыми плечами, жемчужным ожерельем и высокой прической.





