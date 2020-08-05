«Хорошее здоровье» начинается на «Интере»

Во вторник, 11 августа, на «Интере» состоится премьера нового ток-шоу о самом главном – о здоровье. Новый проект для всей семьи «Добре здоров'я на Інтері/Хорошее здоровье на Интере» с ведущим Александром Лукьяненко будет выходить на телеканале со вторника по пятницу в 13:20. Лучшие практикующие врачи нашей страны будут давать четкие рекомендации по профилактике болезней, объяснять нюансы новейших методов лечения, развенчивать мифы о заболеваниях и отвечать на самые насущные вопросы о том, как поддерживать здоровый образ жизни.



«Хорошее здоровье на Интере» – это в каком-то смысле продолжение «Полезной программы»: там мы рассказываем о продуктах, а тут о здоровье, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Один из девизов программы — «Здоровым быть легко и приятно». И в ток-шоу мы не будем перегружать зрителей сложной информацией о болезнях. У нас другой акцент – мы будем говорить о здоровье, о здоровом образе жизни, о профилактике: как не заболеть, как быстро вылечиться, как правильно диагностировать, как вовремя провериться, чтобы избежать каких-то сложных заболеваний. Мы будем говорить легким, простым и доступным языком: где-то с юмором, где-то с интересными экспериментами, потому что это телевидение, а не лекции на медицинскую тему. И очень надеюсь, что новый проект принесет свою пользу. Дай Бог, эта программа понравится зрителям, чтобы через полгода или год все мы почувствовали, что отношение в обществе у людей к своему здоровью поменялось, что уровень бытовой культуры стал выше. И вопрос здоровья занял достойное и принадлежащее ему место в иерархии человеческих ценностей. Многие говорят, что здоровье – это главное, и всегда желают друг другу здоровья. Так должно быть не только на словах, но и на деле».



В программе «Хорошее здоровье на Интере» будут подниматься вопросы о самых распространенных заболеваниях в Украине: инсульте, гипертонии, гепатите, раке молочной железы, сахарном диабете, аллергии, ожирении, храпе, бессоннице и многих других. И, конечно же, отдельный разговор будет о коронавирусе.



«Многие люди относятся к своему здоровью не очень внимательно: не сдают анализы, не проверяются вовремя, – продолжает Анна Безлюдная. – На самом деле болеть не стыдно, стыдно не лечиться – об этом мы тоже говорим в программе. Когда начался карантин, многие отнеслись к этому с испугом, а кто-то с недоверием или с непониманием. К примеру, многие даже не понимают, как правильно пользоваться масками. Хотя это вопрос не только их здоровья, но и их близких, и всех, с кем они контактируют. Мы хотим, чтобы люди избавились от какого-то бытового эгоизма. Ведь думать о своем здоровье – значит думать и о здоровье окружающих тоже».



В «Хорошем здоровье на Интере» профессиональные врачи будут рассказывать зрителям о том, как сохранить и улучшить свое здоровье. В каждом выпуске участвуют три профильных врача-эксперта (педиатры, гастроэнтерологи, кардиологи, хирурги и др.) и герои программы – люди, которые уже перенесли заболевание или находятся в группе риска. Советами и историями также поделятся именитые гости: звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта. А вести проект будет Александр Лукьяненко, хорошо знакомый зрителям «Интера» в качестве ведущего «Полезной программы».



«Особенность нашего нового ток-шоу в том, что мы отошли от традиции, когда медицинские проекты ведут врачи, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Я не врач, я пациент. И, как большинство людей, когда речь идет о здоровье, доверяю его и свою жизнь врачу, надеясь на исцеление. Но я не боюсь задавать вопросы, которые многие, может быть, стесняются задать. А иногда на это просто нет времени, потому что ситуация серьезная. Я не стесняюсь переспрашивать, люблю объяснять сложные вещи просто. Когда речь идет о нашем здоровье – это важно, чтобы нам объяснили, что с нами происходит, как нас будут лечить, это бесплатно или нужно заплатить и сколько, как изменится наша жизнь в процессе лечения и после. И хорошо бы, чтобы все это было сказано простыми словами».



В каждом из выпусков ток-шоу будет несколько постоянных рубрик: «История болезни», «Симптомы», «Первая помощь», «Домашняя аптечка», «Здоровый образ жизни», «Звезды тоже болеют». Ведущий и эксперты программы расскажут о том, откуда берутся самые распространенные болезни, как от них уберечься, как их распознать и как лечить. С какими проблемами сталкивается пациент? На какие симптомы обращать внимание? Как протекает болезнь? Как меняется образ жизни больного? Какие анализы и лечение назначает врач и почему? Ответы на эти и многие другие вопросы зрители услышат в ток-шоу «Хорошее здоровье» от лучших практикующих врачей нашей страны.



В каждом выпуске «Хорошего здоровья на Интере» зрителей ждут научные опыты и эксперименты, которые проведет экспериментатор Дмитрий Лукьянов. Какие процессы происходят в организме, когда повышается давление? Чем отличается ишемический инсульт от геморрагического? Как развивается и проявляется рак молочной железы? Что происходит с печенью, когда в нее проникает вирус гепатита? Как прививка может предотвратить болезнь? И как правильно пользоваться санитайзером, чтобы защититься от коронавируса? А ведущие рубрики «Безопасный дом» Дмитрий Чистяков и Марина Искра поделятся со зрителями практическими рекомендациями по правильному обустройству быта и поддержанию здорового образа жизни.



«Многие вещи, связанные с обсуждением здоровья, вызывают некоторую настороженность и даже отторжение, – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – «Хорошее здоровье на Интере» – это не та программа, которая будет пропитана нравоучениями о том, что человек неправильно живет. Мы простым и очень понятным, при этом содержательным языком рассказываем людям о том, что здоровье сохранять и улучшать можно всегда и практически в любой ситуации. И, самое главное, это делать не так сложно. В студии «Хорошего здоровья на Интере» мы делаем все, чтобы благодаря этому проекту как можно большее количество людей смогли сказать: «У меня хорошее здоровье». А то, что в этом им поможет «Интер», будет для нас большой радостью».



Не пропустите премьеру нового ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Смотрите новый проект с 11 августа со вторника по пятницу в 13:20 на телеканале «Интер».



