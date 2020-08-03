Microsoft подтвердил намерение купить TikTok

Microsoft подтвердил намерение купить социальное приложение TikTok и намерен завершить переговоры до 15 сентября.



Об этом пишет CNBS .



Согласно сообщению, Microsoft в воскресенье подтвердил переговоры с китайской технологической компанией ByteDance о приобретении популярного социального приложении TikTok в США.



Кроме того, в своем официальном заявлении Microsoft сообщил, что продолжает работать с правительством США над соглашением и намерен завершить переговоры до 15 сентября.



В издании отметили, что в случае заключения сделки, Microsoft может одновременно решить недавние споры в Вашингтоне и нарастить мощность в потребительских технологиях.



В издании отметили, что заявление компании поступило через два дня после того, как СМИ сообщили, что Microsoft заинтересован в приобретении приложения китайской компании ByteDance. Вскоре после появления сообщений, президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против идеи Microsoft приобрести TikTok и пытаться запретить приложение в США.



При этом отмечается, что CEO Microsoft Сатья Наделла общалась с Трампом.



Условия соглашения компания не разглашает.



Согласно сообщению Microsoft, новая структура будет базироваться на опыте TikTok, который уже полюбился потребителям, включая в то же время безопасность, конфиденциальность и цифровую защиту.



"Операционная модель будет построена для обеспечения прозрачности для потребителей, а также соответствующего правительственного надзора за безопасностью в этих странах", - говорится в заявлении компании.



В то же время, издание отмечает, что приобретение доли TikTok может осложнить отношения Microsoft с компанией Facebook, которая рассматривает ByteDance как конкурента. Microsoft вложил в Facebook $240 млн в 2007 и с этого времени две компании совместно работали над различными инициативами. В июне, когда Microsoft объявил, что закроет свою услугу потокового просмотра видеоигр Mixer, он призвал пользователей перейти на конкурирующий продукт Facebook.

