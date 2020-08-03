Дубинский начал грязную пиар-кампанию против Верещук и всей партии «Слуга народа»

Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский так и не смирился с тем, что не стал официальным кандидатом от партии на выборах мэра Киева. И возглавил кампанию до дискредитации своей коллеги Ирины Верещук, которая выиграла праймериз.

В желании максимально очернить Верещук с Дубинским солидарна вся группа олигарха Игоря Коломойского в «Слуге народа». Такое мнение выразил блогер Денис Петров.

«Саша Дубинский никак не может смириться с тем, что пролетел мимо выборов мэра Киева, как фанера над Подолом. А ведь как старался: ролики предвыборные на велосипеде начал снимать, на партийных праймериз «Слуги народа» хвалился тем, что организовал кампанию по дискредитации Кличко. Впрочем, коллеги по фракции этих потуг не оценили, праймериз Дубинский проиграл и стиснув зубы поздравил победительницу Ирину Верещук.

Поздравить то поздравил, но фигу в кармане припрятал. Тем более, что в этом кармане очень много хрустящих купюр, вложенных в Дубинского олигархом Коломойским, которые нужно отрабатывать», - написал блогер на своей странице в facebook.

По его мнению, очень интересной стала реакция на недавние дебаты между Ириной Верещук и еще одним кандидатом в мэры Киева, бывшем свободовцем Юрием Левченко. Нардеп от «СН» Гео Лерос и телеграм-канале «Темный рыцарь» сразу же начали обвинять Верещук в том, что она, якобы, подыгрывает Кличко.

«Казалось бы, стоит ли обращать внимание на такие посты? Но давайте не забывать, что за этим каналом стоят, Дубинский, Куницкий, Лерос и, собственно, все слуги Коломойского в Верховной Раде», - пишет Денис Петров.

Блогер уверен, что оппонент для Верещук был подобран абсолютно не случайно.

Так, по его словам, Левченко тесно связан с кандальным застройщиком Андреем Вавришем. «А, тот в свою очередь, является «бизнес-партнером» по краже Одесской киностудии Александра Ткаченко. А новоиспеченный министр культуры, если не забыли, тоже человек Коломойского и тоже до назначения в Кабмин рассматривался как возможный кандидат от «Слуг» на должность мэра Киева», - добавляет блогер.

Он предполагает, что команда Коломойского не оставляет надежд захватить власть в Киеве и пытается выстроить многоходовую комбинацию, чтобы максимально дискредитировать саму Верещук и завести как можно больше своих людей в партийные списки «Слуги народа». А к процессу дискредитации Верещук уже подключили телеканал 1+1, которым владеет Коломойский и на котором работали Дубинский с Ткаченко.

«Зеленскому будут усиленно демонстрировать, что он ошибся с выбором. Так что Дубинский будет стараться. Учитывая, что он еще и возглавляет киевскую областную организацию «СН», то ему, как минимум нужно максимально ослабить позиции Верещук. Просто хотя бы для того, чтобы включить в партийные списки таких токсичных персонажей Коломойского, как тот же Вавриш. Ну а то, что вся эта возня бьет по рейтингу Зеленского, Дубинского, Ткаченко и других слуг Коломойского абсолютно не интересует», - подытожил Денис Петров.