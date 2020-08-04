"Активисту" дали два года условно за угрозы журналистке

Октябрьский районный суд Полтавы приговорил так называемого "активиста" Андрея Князева к двум годам лишения свободы условно за угрозы журналистке издания Полтавщина Дарье Синицкой. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил Национальный союз журналистов.



Из материалов суда следует, что 3 мая 2017 года Полтавщина опубликовала статью Синицкой, в которой были опубликованы частично закрытые номера телефонов и имена "активистов", которые могли быть причастны к столкновениям возле арки Газетный ряд в Полтаве 5 апреля.



В публикации упоминался и Князев. После этого он начал угрожать автору публикации на своей странице в соцсети Facebook. Также он написал личное сообщение, в котором предлагал "передать привет Бузине".



Пост набрал сотни лайков и репостов, а также комментарии других "активистов" с угрозами и оскорблениями в адрес Синицкой. Позже администрация соцсети убрала пост из-за жалоб пользователей.



По словам журналистки, она больше недели боялась сама выходить из дома и возвращалась с работы в сопровождении коллег.



В мае 2017 года она обратилась с соответствующим заявлением в полицию. В ноябре 2019 года Князеву сообщили о подозрении в угрозе убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности (ч.1 ст. 345-1 УК).



Князев 29 июля в судебном заседании извинился перед журналисткой и ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.



Суд признал его виновным и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год. Также Князева обязали уплатить в доход государства 11 тыс. грн судебных издержек. Приговор может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней.

