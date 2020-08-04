Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд в новом приговоре футболисту Павлу Мамаеву заменил прежнее наказание годом исправительных работ, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.



При этом оба уже отбыли реальные сроки и вышли из колонии. Новое наказание им не грозит, но Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, которое он уже провел за решеткой.



Брату Александра Кокорина и их другу Кириллу Протасовицкому Мосгорсуд также заменил реальные сроки исправительными работами – для всех наказание установлено на год с удержанием десяти процентов от зарплаты.



Это решение суд принял, так как Мамаева, Кокорина-младшего и Протасовицкого оправдали по статье "Хулиганство". Теперь они могут рассчитывать на реабилитацию в этой части.



Адвокаты осужденных во время пересмотра апелляционного приговора требовали частично оправдать фигурантов дела, тогда как прокурор считал, что сроки всем им следует оставить те же, но вынести новый приговор с незначительными, техническими изменениями.



"Со стороны Саши не было хулиганства, мы также считаем, что его следует оправдать по эпизоду с Соловчуком", - заявила журналистам адвокат Татьяна Стукалова.



Решение суда разочаровало и адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика. Он также планирует пожаловаться в кассационную инстанцию.



Защита Мамаева выступила с аналогичным заявлением.



"Разумеется, мы приветствуем оправдание по эпизоду о хулиганстве, однако мы недовольны приговором в другой части, считаем, что по одному эпизоду [о причинении легкого вреда здоровью] следует переквалифицировать действия Павла по более мягкой части статьи, а по еще одной [побои] - оправдать", - сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.



Если Мамаев решит через суд добиваться реабилитации после оправдания в хулиганстве, он может получить денежную компенсацию, пояснил РИА Новости на правах эксперта юрист Дмитрий Аграновский. Однако, по его словам, приносить извинения прокуратура не будет.



Специалист отметил, что речь идет о частичной реабилитации, так как футболисту оставили обвинение по другим уголовным статьям в силе.



По словам Аграновского, Мамаеву еще предстоит доказать суду, что он понес материальные потери из-за обвинения в хулиганстве.



"В суде ему предстоит доказать, почему он запрашивает компенсацию от государства, соответственно, придется настаивать на том, что за этот период он потерял заработок, у него ухудшилось здоровье, он перенес такого-то объема моральные страдания", - заявил юрист.



Конкретную возможную сумму компенсации специалист не назвал. Он отметил, что по статье о "хулиганстве" сумма составит скорее десять тысяч рублей, нежели миллион.



По итогам очередного, уже третьего по счету рассмотрения этого дела Александр Кокорин снова получил 1,5 года колонии, а реальные сроки трем остальным заменили исправительными работами.



В октябре 2018 года фигуранты дела приняли участие в двух конфликтах в центре Москвы. По данным следствия, сначала друзья на улице побили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся разнять молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил по лицу от Мамаева.



Большинство из них освободились из колонии досрочно в сентябре прошлого года. Протасовицкий вышел на свободу в начале ноября.

