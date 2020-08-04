Главному раввину понравилась идея сделать иудейские религиозные праздники государственными

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман высоко оценил инициативу президента Владимира Зеленского предоставить государственный статус еврейским религиозным праздникам.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП), в понедельник, 3 августа.



Так, сегодня, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел встречу с главным раввином Украины и Киева. На ней Моше Реувен Асман выразил благодарность Зеленскому.



"От имени еврейской общины он передал главе государства слова благодарности за это важное решение. Со своей стороны Игорь Жовква отметил важную роль еврейской общины Украины в вопросе развития Украинского государства и утверждения в обществе принципов мультиконфессионной толерантности и открытости", - говорится с сообщении.



Собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-израильского диалога. Жовква поблагодарил Моше Реувена Асмана за его весомую деятельность по признанию митрополита Андрея Шептицкого праведником народов мира.

