Бюджет с начала 2020 года недополучил 30 млрд. грн.

В январе-июле 2020 года доходы госбюджета Украины составили 588,3 млрд гривен - на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана. Об этом сообщает Госказначейство в понедельник, 3 августа. Доходы госбюджета за 7 месяцев 2020 года были на 0,7% выше прошлого года, когда они составляли 584,1 млрд грн.

В июле 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 68,9 млрд гривен. Это на 8,0% больше плана, однако на 10,8% меньше уровня прошлого года, когда они составляли 77,7 млрд грн.



Сумма средств на Едином казначейском счету за месяц несколько сократилась и на 1 августа составляет 51,7 млрд грн (месяцем ранее - 75,7 млрд гривен).



Напомним, что госказна за месяц опустела на треть. В июле остаток средств на едином казначейском счете был рекордным, а к августу сократился на 32%.

