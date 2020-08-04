Минфин выдал первые лицензии на производство спирта частным компаниям

С 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом, в связи с этим Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.



Об этом сообщил и.о. директора государственного предприятия (ГП) "Укрспирт" Сергей Блескун на своей странице в Facebook.



"Уже месяц, с 1 июля ГП "Укрспирт" больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам. Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для "Укрспирта". В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок", - написал он.



Блескун также добавил, что нельзя затягивать с приватизацией предприятия, поскольку это будет равносильно тому, что заводы ГП станут не нужны.



И.о. директора ГП "Укрспирт" указал, что в связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализации спирта со стороны государства. "Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", - добавил Блескун.

